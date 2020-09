Domenica il mercatino, tra i banchi l'Apecar di Paolo Novelli

CASALE - Domenica Casale ospita al Mercato Pavia una nuova edizione del Mercatino dell'Antiquariato. Questo terzo appuntamento dopo il lockdown cade in uno dei mesi tradizionalmente più frequentati dai turisti che scelgono il Monferrato per un'escursione, per di più la manifestazione si troverà in un palinsesto di eventi estremamente ricco che renderà ancora più appetibile una gita a Casale. Tutto questo ha già richiamato circa 300 espositori da tutto il Nord Italia e fa pensare che si supererà la soglia dei 5000 e 4000 visitatori entrati al mercatino rispettivamente nelle edizioni di luglio e agosto. Numeri quasi da pre-covid e questo nonostante il mercatino si svolga in solo giorno, anziché i due, come avveniva prima della sospensione dovuta all'emergenza, e non possa contare ancora sullo spazio al coperto del Salone Tartara.

All'interno dell'ex foro boario casalese in piazza Castello si potranno trovare tutte le tipologie merceologiche per cui il mercatino è famoso: mobili, documenti, libri, bigiotteria, indumenti, documenti, opere d'arte e oggettistica. In questa edizione anche una curiosa novità: il negozio di oggettistica 111Lab di Casale Monferrato porterà un apecar interamente decorato dal conosciutissimo artista casalese Paolo Novelli.

Il mercatino ospiterà inoltre il Farmer Market con i suoi prodotti tipici a Km0 e un punto ristoro.

Gli orari per l'ingresso al pubblico saranno 8 alle 17.30. Entrata e uscita saranno diversificate: si accederà al mercato Pavia dal lato pedonale sotto la palazzina Liberty e si uscirà da Piazza Castello. Tutti i visitatori avranno l'obbligo di indossare la mascherina e di mettersi i guanti o di sanificare le mani in caso vogliano toccare la merce degli espositori. Vale per tutti la raccomandazione di non accalcarsi di fronte ai banchi. L'ingresso controllato grazie anche all'Aisa: Associazione Italiana Sicurezza Ambientale.