Ozzano, paese di cemento e metallo

OZZANO - Ozzano, paese del cemento e anche del metallo. È stato girato al Polo Cementi Rossi di Ozzano il video del brano Give It Away della band italiana A Perfect Day. Il gruppo italiano, composto da Marco Baruffetti (voce e chitarra), Andrea Cantarelli (chitarra), Gigi Andreone (basso) e Alessandro Bissa (batteria) pubblicherà con l'etichetta greca specializzata in rock e metal Roar! Rock Angels Records l'album With Eyes Wide Open in uscita il 23 ottobre. Give It Away è il primo brano della produzione. Notevoli i riscontri. Oltre 15mila visualizzazioni in cinque giorni.

Qui è possibile visualizzare il videoclip.