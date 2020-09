OCCIMIANO - Scuole chiuse per l'allestimento dei seggi elettorali? Non a Occimiano dove l'amministrazione del sindaco Valeria Olivieri ha deciso di spostare la sede delle sezioni elettorali da via Sommelier 28, indirizzo della scuola primaria, a via Gerbida 12, nei locali della palestra comunale. Dopo tanti mesi di sospensione delle lezioni a causa del Covid, un disagio in meno per studenti e famiglie.