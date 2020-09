Il Po, il castello a festa, il mercato e le giostre

CASALE - Il Castello tirato a lucido dove stasera inizierà CaliCentro, con i tavoli sui camminamenti esterni. Più in alto il Po e il verde degli alberi che lo incorniciano, poco distante il Luna Park, una tradizione in piazza Divisione Mantova nel mese di settembre. In primo piano il mercato del venerdì, tornato ormai da parecchi mesi ai fasti precedenti la fase più acuta dell'emergenza Covid.

È uno scatto decisamente suggestivo quello che ci manda un nostro lettore. Una fotografia scattata dalla Cupola di Santa Caterina dove, da qualche ora, è tornata anche la croce.