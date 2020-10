Casale a fondo: passa anche il Gozzano

CASALE MONFERRATO - Il Casale non segna e resta a 0. Terza partita e terza sconfitta (0-1). primo squillo è un tiro al volo di Allegretti che si perde sul fondo, al 18' il Casale risponde con un colpo di testa di Bettoni tutto solo sul secondo palo da destra che supera Vagge ma viene respinto in due tempi da Olivera.

Cinque minuti dopo Coccolo si accentra dalla fascia destra e prova un tiro a scendere che sfiora la traversa: appena prima della mezz'ora però arriva una triplice occasione per i padroni di casa che arrivano al tiro con Coccolo parato da Vagge, Poesio respinto sulla linea da Kayode e infine Mullici che manda sul fondo di testa.

Il Gozzano cambia modulo e passa al 5-3-2 ma il pallino del gioco resta sempre tra i piedi del Casale: al 32' ci prova ancora Poesio con una girata al volo che esce di poco larga sul secondo palo. A fine primo tempo Allegretti si rende protagonista in due occasioni: prima viene anticipato poco prima della conclusione da Rovei pur essendo in fuorigioco, poi prova una rovesciata dal limite che passa larga sopra la traversa. A inizio secondo tempo il Gozzano perde Olivera per un infortunio al ginocchio, al suo posto De Pace. Romeo prova il tiro da fuori e trova una deviazione in angolo, Vecchierelli poco dopo fa il bis ma non inquadra nemmeno lo specchio della porta. Al 36' all'improvviso da un'azione personale di Kayode arriva un tocco di mano goffo di Romeo in area e il conseguente calcio di rigore: dal dischetto si presenta Allegretti che con un tiro centrale lascia di sasso Rovei e porta in vantaggio i suoi.

Mentre si annunciano i dieci minuti di recupero della ripresa Sylla prova a chiudere la gara saltando due volte M'Hamsi ma trova Rovei bravo a chiudergli lo specchio della porta. E' l'ultima emozione della partita che vede il Casale uscire dal campo ancora a zero punti dopo tre gare casalinghe: difficile pensare che la panchina di Buglio non inizi a traballare.

CASALE - GOZZANO 0-1



MARCATORE: 37' st Allegretti rig.



CASALE (4-2-3-1): Rovei; Nouri, Cintoi, Bettoni, M'Hamsi; Vecchierelli, Romeo (51' st Cocola); Mullici (43' st Fiore), Poesio, Lanza (43' st D'Antoni); Coccolo. A disp. Tarlev, Albino, Guida, Fontana, Massone, Premoli. All. Buglio



GOZZANO (4-3-3): Vagge; Olivera (14' st De Pace), Carboni, Bianconi, Pavan; Gemelli, Carta (26' st Piraccini), Cella; Kayode, Sylla, Allegretti (41' st Vono). A disp. Ferrara, Modesti, Rampin, Mudasiru, Olivato, Di Giovanni. All. Soda



ARBITRO: Arnaut di Padova



NOTE: Ammoniti Romeo, Bettoni, Cintoi, Poesio, Buglio; Allegretti, Cella, Gemelli, Sylla, Vagge, Vono, Soda. Calci d'angolo 4-1. Recupero pt 1'; st 12'. Spettatori 100 circa