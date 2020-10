Casale segna, ma vince la Lavagnese

LAVAGNA - Arriva il primo gol per il Casale, ma non la prima vittoria. Anzi, a Lavagna, nel recupero, arriva il quarto stop in cinque gare. L'utilizzo di D'Antoni, nella ripresa, può essere un segnale chiaro che non ci saranno variazioni nelle ultime ore di mercato.

Tutto nel primo tempo

Punti pesanti in palio al 'Riboli' di Lavagna nel recupero della seconda: servono alla Lavagnese e, ancora di più, al Casale, che non ha ancora vinto e non ha ancora segnato. Al 20', su accelerazione dei padroni di casa e cross in area di Tripoli, puntuale l'intervento di Bettoni. Al 24' occasione enorme per il Casale: sugli sviluppi di una punizione conquistata da Franchini: sulla conclusione di Mullici, a portiere battuto, Basso spazza via, i nerostellati protestano perché la palla sarebbe stata colpita oltre la linea di porta, ma né arbitro, né assistente sono d'accordo con la lettura degli ospiti.

Ribaltamento di fronte e il Casale va sotto (26'): Rovei respinge un tiro insidioso, ma la palla va a sbattere addosso a Cintoi e la deviaizone è decisiva e spiazza il compagno. La squadra di Buglio non ci sta: neanche un giro di lancette (27') e una azione di forza e di qualità di Franchini apre la retroguardia ligure, tocco a Poesio, per il gol dell'ex che rimette il punteggio in equilibrio, prima rete della stagione per la formazione monferrina. Negli ultimi 10', però, sono i padroni di casa, ad accelerare, bravi nel gioco di rimessa: di nuovo di nuovo avanti al 40': buona manovra corale e gran conclusione dal limite di D'Orsi, che infila l'incolpevole Rovei.

Buglio cerca più spinta sulle fasce con l'inserimento di M'Hamsi. Che, un minuto dopo il suo ingresso, con una accelerazione, entra in area e serve Mullici, che segna, ma si alza la bandierina per segnalare una posizione irregolare un po' dubbia e l'arbitro annulla il 2-2.

Nelle fasi centrali il Casale prova ad alzare il baricentro, esponendosi a qualche rischio, ma senza alternative per recuperare la gara. C'è anche spazio per D'Antoni, fuori da alcune gare, una torre in area per inseguire il risultato. L'occasione per il pareggio è sui piedi di Poesio in area, ma perde l'attimo per la conclusione. La Lavagnese chiude gli spazi e cerca di rallentare il gioco dei nerostellati, che sentono il peso della classifica e dei risultati che non arrivano, ci provano fino alla fine, ma sono poco lucidi. Episodi decisivi, Casale continua na rinviare l'appuntamento con la prima vittoria e resta sul fondo. Quattro sconfitte in cinque gare non possono non preoccupare.

Nell'altro recupero successo del Legnano, 2-0 sul Gozzano.

Lavagnese - Casale 2-1

Marcatori: pt 26' autorete Cintoi, 27' Poesio, 40' D'Orsi

Lavagnese: Boschini, L.Oneto, Orlando, Avellino, G.Basso, Bacigalupo, Cantatore, Alluci, Rovido, D'Orsi (28'st Di Vittorio), Tripoli (37' Perasso).

Casale: Roveri, Nouri, Guida (23'st D'Antoni), Romeo, Cintoi, Bettoni, Mullici, Poesio, Franchini, Coccollo, Cocola (7'st M'Hamsi). All.: Buglio