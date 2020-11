Campionati regionali, stop almeno fino a gennaio 2021

ALESSANDRIA - Tutti i campionati regionali di basket sono stati posticipati "a partire da gennaio 2021". Lo ha deciso il consiglio direttivo della Federbasket Piemonte, presieduto da Gianpaolo Mastromarco. Slitta, dunque, di almeno due mesi l'inizio della stagione per C Gold, C Silver, D, Promozione e Prima Categoria maschili, per B e Promozione femminile e per tutte le categorie giovanili con organizzazione in regione.

Nella nota inviata alle società si puntualizza che "nel momento in cui sarà possibile riprogrammare la ripartenza dei campionati con date certe e condivise (quindi anche oltre gennaio, ndr) l'Ufficio gare chiederà a tutti i club la riconferma delle iscrizioni, per elaborare i nuovi calendari". Perché anche a livello federale c'è il timore che più di un sodalizio rinunci alla stagione o, comunque, partecipi con un numero limitato di formazioni, soprattutto a livello giovanile.