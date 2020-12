Alla Casa di Riposo di Casale visite sicure con la Stanza delle Carezze

CASALE - Giovedì mattina alle 10.30 alla Casa di Riposo di Casale verrà inaugurata la nuova "Stanza delle carezze".

Il progetto «È frutto di ponderata riflessione e accurato confronto tra la Direzione Sanitaria, la Direzione e la Presidenza per conciliare il desiderio di far incontrare in modo più ravvicinato gli ospiti e i loro familiari e la necessità di agire in sicurezza» spiegano dalla Casa di Riposo.

Non si tratta della camera gonfiabile adottata in altre strutture ma uno spazio costruito su misura nei locali al piano terra, già utilizzati nei mesi precedenti come parlatorio; il progetto è stato creato grazie a un team di lavoro partecipato con grande entusiasmo e idealità e composto di elementi interni e collaborazioni professionali esterne.

La “Stanza delle carezze” permetterà agli ospiti di essere visitati in sicurezza, di vedere i propri cari tramite un vetro blindato, di parlare con loro tramite il microfono e di abbattere la distanza ricevendo carezze e stringendosi vicendevolmente le mani, sia pure attraverso manicotti in plastica, finalmente vicini dopo tanto isolamento.

Per la gestione delle attività di visita è stato previsto un apposito protocollo sanitario e organizzativo. La “Stanza delle carezze” è frutto del concorso benefico di tante buone volontà che hanno appoggiato Ospitalità Cdr in questo progetto: la costruzione del progetto è sostenuto dalla famiglia Morera in memoria di Mario Morera; le spese di gestione e di sicurezza (forniture di Dpi, sanificazione, custodia) sono sostenute dal Lions Host di Casale, Pulmino Amico e dal Comune di Casale.