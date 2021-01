Bonfanti, un blues dal balcone sotto la neve

CASALE - "Cantare dal balcone a marzo-aprile is for boys, cantare dal balcone il 1° gennaio 2021 con la neve is for men". Inizia così il video con il quale il bluesman genovese ma casalese d'adozione Paolo Bonfanti ha scelto di salutare il nuovo anno, con un brano da Elastic Blues, pubblicato meno di due mesi fa. Ecco, mentre scende la neve, "Hypnosis".