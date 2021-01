Lorenzo e il suo volo su Ozzano, con la neve che ricopre tutto

OZZANO - Sono in molti ad aver pubblicato sui loro social le fotografie della nevicata dei giorni prima di Capodanno in Monferrato. Scatti talvolta bellissimi, talvolta un po' meno. Di sicuro, a lungo andare, decisamente ripetitivi. Una prospettiva diversa la offre invece il video realizzato dal giovane ozzanese Lorenzo Sassone che, sulle colline innevate, ci è passato in volo con il suo drone (pubblicando poi il montaggio su YouTube).

Immagini decisamente suggestive registrate a Ozzano, tra il borgo alto e quello basso, senza dimenticare le testimonianze dell'archeologia industriale.