Anziano scomparso a Gabiano: trovato disteso in un campo in stato di ipotermia

GABIANO - Nottata intensa a Gabiano, dove dalle 23 di ieri alle 3 di questa notte si è messa in moto una squadra di ricerca per trovare un anziano scomparso. In campo i Vigili del Fuoco di Casale, il personale Tas (Topografia applicata al soccorso) del comando di Alessandria, il nucleo cinofili e il nucleo droni, sempre dei Vigili del Fuoco; insieme a loro anche alcune pattuglie dei Carabinieri.

L'uomo, in stato di ipotermia, è stato ritrovato alle 3 anche con l'ausilio della termocamera in dotazione. Era disteso in un campo. Soccorso, è stato affidato alle cure del personale del 118.