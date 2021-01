Ruba le carte di credito e spende 1500 euro: denunciato dalla Polizia

CASALE - La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria un cittadino italiano residente nella provincia di Vercelli, autore dei reati di indebito utilizzo di carte di credito/debito e furto aggravato.

Le indagini erano iniziate dalla denuncia sporta dalla persona offesa al Commissariato di Casale Monferrato che ha raccontato del furto del proprio borsello ad opera di ignoti che avevano approfittato di un momento di distrazione durante l’orario di lavoro.

Poco dopo, la vittima è riuscita a ritrovarlo sprovvisto del suo contenuto, ossia un cellulare, del denaro contante e due carte di credito, utilizzate in un secondo momento per effettuare indebiti prelievi di denaro da alcuni sportelli in città. Nei giorni seguenti, le carte sono state riutilizzate per altri prelievi di denaro ed acquisti di sigarette e gratta e vinci, per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Gli operatori del Commissariato, anche grazie all’esame dei filmati delle telecamere cittadine e degli istituti bancari interessati, sono riusciti in breve tempo ad individuare il responsabile delle azioni criminose ed identificarlo compiutamente in B. D., cittadino residente in un paese del vercellese, già noto per via dei suoi precedenti, anche specifici.

Al fine di acquisire ulteriori elementi probatori, è stata effettuata una perquisizione locale e personale nei confronti del suddetto, nel corso della quale è stato rinvenuto il telefono cellulare asportato dal borsello della persona offesa, immediatamente sequestrato e restituito all’avente diritto.

Per i fatti di cui sopra, B. D. di anni 41, è stato pertanto denunciato in stato di libertà per la commissione dei reati di indebito utilizzo di carte di credito/debito e furto aggravato.