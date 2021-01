CASALE MONFERRATO – Girone Verde, prima gara del girone di ritorno. Capolista Tortona a riposo, Torino fermata dal Covid. La giornata inizia stasera (20.30) con Urania Milano- Piacenza. Domani cinque gare. Si parte alle 12 con Capo d’Orlando- Mantova e si conclude con le partite delle ore 18. Biella – Orzinuovi, Verona-Novipiù JB Monferrato, Trapani- Treviglio e Udine –Bergamo.

NOVIPIU’ CON REDIVO E CAMARA

Casale su parquet della Tezenis Verona (LEGGI QUI IL ROSTER) dell’ex Junior Giovanni Tomassini. Casale 10 punti in classifica, Tezenis 2 in meno con una partita ancora da recuperare. La buona notizia per la JB Monferrato (reduce da 2 ko consecutivi) arriva per una volta dall’infermeria, solitamente molto affollata. In settimana si sono allenati regolarmente Fabio Valentini e Simone Tomassini ed hanno ripreso Lucio Redivo e Gora Camara. Mattia Ferrari nella trasferta di Verona dovrà rinunciare al solo Daniel Donzelli. Ma il tecnico rossoblù non si fa illusioni: “Andiamo a giocare una partita durissima, sul campo di una delle squadre favorite alla vittoria finale. Ha avuto un momento di rodaggio allungato all’inizio del campionato, ma che adesso sta dimostrando quale e quanta è la qualità che nel roster”.

Della gara anche Simone Tomasini. “Tezenis è una squadra lunga, che è stata costruita per vincere. A2. Noi andremo a Verona per cercare di fare la nostra partita, consapevoli che comunque sarà una sfida difficile”.



All’andata vittoria di Casale (93-87) nella serata del super debutto di Redivo. Una sconfitta che ancora brucia ai veronesi, che non avranno Rosselli (ancora positivo al Covid) ma recuperano Pini e probabilmente Caroti.

TEZENIS VERONA – NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: AGSM Forum, Verona

Quando: domenica 24 gennaio, 18.00

Arbitri: Boscolo, Capurro, Almerigogna

Streaming: in diretta LNP Pass: https://bit.ly/3qVpSOD

BERTRAM RESTA A RIPOSO

Turno di Riposo per la capolista Bertram Tortona che avrebbe dovuto giocare il derby a Torino. Match rinviato al 3 marzo per il blocco imposto dall’Asl alla Reale Mutua, alle prese con un focolaio di Covid-19. Bertram ne approfitta per tirare il fiato dopo la galoppata delle undici vittorie in fila, recuperare gli acciaccati. La squadra di coach Marco Ramondino torna in campo per il turno infrasettimanale di giovedì sera contro la rivelazione Capo d’Orlando. Il match è stato anticipato alle 19.30.