Casale, tris in rimonta a Vado

VADO - Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Casale. In una trasferta, a Vado, alla portata dei nerostellati, che rispettano il pronostico, 3-1 alla compagine penultima in classifica guidata da mister Tarabotto. Non un successo facile, perché gli uomini di Buglio vanno sotto di un gol, ma riescono a ribaltare e allungare.

Dopo 14' i padroni di casa passano in vantaggio: dalla bandierina l’angolo di Taddei trova il perfetto colpo di testa di Lala per l’1-0

Gli ospiti non mollano, ingranano la marcia e agguantano il pareggio al 40’: Cocola non sbaglia e firma l’1-1. Al riposo ancora equilibrio, ma in avvio di ripresa il Casale ribalta il risultato e si porta sul 2-1: punizione battuta veloce da Poesio, Coccolo sfrutta una distrazione generale degli avversarie insacca

Al 35’ ancora Casale: Nouri dalla destra crossa in mezzo per il perfetto tap-in di Mullici per il definitivo 3-1

Vado - Casale 1-3

Marcatori: pt 14’ Lala (V), 40’ Cocola (C); st 12’ Coccolo (C), 35’ Mullici (C)

Vado: Luppi, L. Casazza, Catapano, Bernardini, Strumbo, Tissone, Lala, Taddei, Pedalino, Boiga, Bacigalupo. A disp.: Scatolini, Ravera, Risso, Barisone, A. Casazza, Merlino, Gallotti, Gulli, Favara. All.: Tarabotto

Casale: Drago, Nouri (st’ Guida) Fabbri, Raso, Cintoi, Todisco, Cocola, Poesio, Colombi, Coccolo, Romeo (st’ 40’ Selmi) A disp.: Tarlev, Graziano, M’Hamsi, Mullici, Fiore, Fontana, Franchini. All.: Buglio

Note: Ammoniti Guida (C), Tissone (V)