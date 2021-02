Servizio civile: anche la Croce Rossa di Casale partecipa al bando

CASALE - Anche la Croce Rossa di Casale partecipa al bando del servizio civile. In cosa consiste? Il servizio civile permette ai giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno intero ad una associazione impegnata nel sociale e con grande presenza comunitaria come, in questo caso, la Cri cittadina.

Le attività verranno svolte 5 o 6 giorni alla settimana per un totale di 145 ore annue con un contributo 439.50 euro (per i progetti svolti in Italia). Come si partecipa? Gli interessati potranno candidarsi accedendo al sito della Croce Rossa e scegliere il progetto desiderato e inviare la domanda di partecipazione tramite la piattaforma ‘DOL’ entro le ore 14 di lunedì 15 febbraio. All’interno del sistema ci saranno ulteriori linee guida.

Per avere maggiori informazioni è comunque possibile visitare il sito dedicato alla piattaforma e il sito della Cri casalese.