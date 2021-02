Si ferma la striscia positiva del Casale

SALUZZO - Trasferta cuneese per i nerostellati che affrontano il Saluzzo di mister Boschetto, squadra tra le inseguitrici del Casale. Il risultato finale vede la vittoria di misura per i padroni di casa che grazie al gol firmato Gonnella alla mezz’ora della ripresa, ottengono i tre punti e fermano ad otto gare la striscia senza sconfitte degli ospiti.

In avvio di gara entrambe le squadre si prendono le misure e non si rendono quasi mai pericolose: da segnalare un tiro in avvio da parte di Sardo mentre per il Casale al 26’ uno sfortunato Colombi colpisce in pieno il palo a seguito di un bel tiro al volo dalla diagonale che fa tremare la porta difesa da De Marino.

Nella ripresa Buglio effettua subito quattro cambi cercando di alzare il ritmo del gioco ma verso il 25’ Coccolo spreca davanti a De Marino; pochi minuti dopo il Saluzzo al contrario non butta via l’unica mezza occasione da gol e realizza la rete dell’1-0 e del successo con Gonnella.

Saluzzo – Casale 1-0

Reti: st 30’ Gonnella

Saluzzo: De Marino, Bedino, Serra, Caldarola, Carli, Supertino, Maugeri, Mazzaferra, Gonella, Sardo, Barale. A disp.: Lerda, Masina, Panepinto, N. Clerici, Scavone, Tosi, Clerici, Selpa, Tosi. All.: Boschetto

Casale: Drago, Guida, Nouri (st 7’ Lewandowski), Raso (st 5’ Todisco), Cintoi, Bettoni, Mullici (st 5’ M’Hamsi), Poesio (st 40’ Cocola), Colombi (st 7’ Franchini), Coccolo, Romeo. A disp.: Tarlev, Graziano, Fontana, Lanza. All.: Buglio

Arbitro: Gasperotti di Rovereto

Note: Ammonito Mullici