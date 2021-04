Roberto Saini a capo del consiglio dell'Ente Parco del Po

VALENZA - Sarà Roberto Saini il nuovo presidente dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, nato dalla fusione dell'Ente torinese e di quello vercellese-alessandrino. La nomina arriva direttamente dalla Regione Piemonte.

Saini - con un passato in Regione da dirigente della Pianificazione Territoriale e Parchi e un ruolo nel comitato per l'organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino come direttore ambiente - a oggi conta una lunga esperienza di aree protette, avendo dato il suo contributo alla gestione di ben quattro enti. È stato infatti membro della giunta del Parco Nazionale della Val Grande, vicepresidente del Parco della Mandria e commissario sia del Parco di Stupinigi che delle Aree protette del Po torinese.

Il consiglio da lui presieduto, insediatosi il 29 marzo, è composto da Ugo Baldi, sindaco di Bozzole (AL); Matilde Casa, sindaco di Lauriano (TO); Libero Farinelli, vice sindaco di Saluggia (VC); Luca Ferrari, sindaco di Morano sul Po (AL); Laura Pompeo, assessore del Comune di Moncalieri (TO); Daniele Ronco, assessore del Comune di Lombriasco (TO); Alice Cerutti, in rappresentanza delle Associazioni agricole, e Andrea Mandarino per quelle ambientaliste.

Dal primo aprile in sede consigliare è stata inoltre eletta vicepresidente dell'Ente Alice Cerutti, laureata in Economia e Direzione delle Imprese con esperienza di lunghi anni nel settore dell’agricoltura, del marketing strategico e la partecipazione a numerosi progetti locali ed europei di valorizzazione ambientale.