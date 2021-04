Torino è feroce, JBM senza scampo

CASALE MONFERRATO – Troppa Torino per la Novipiù. Stavolta l’impresa non riesce e la squadra di coach Andrea Valentini cede netto in casa alla Reale Mutua (59-81). Il derby di ritorno, in pratica, non c’è stato. Torino ha impattato la gara con una decisione e una fisicità che hanno fatto sparire dal campo la JBM. I tentativi di crederci dei rossoblù non sono serviti a riaprire una partita a senso unico. Il sogno playoff di Casale si allontana.

AVVIO SHOCK

Torino, reduce dalla delusione di Coppa Italia, approccia con ferocia la sfida. Pinkins (ex Junior Casale) e Alibegovic (ex Derthona) iniziano a martellare dall’arco. Risultato: 20-3 dopo 5’ di gioco che indirizza nettamente il risultato. Coach Cavina si permette di lasciare a riposo l’acciaccato Diop e di gestire un colpo subito da Clark nel primo quarto chiuso 12-30. La seconda frazione è la prosecuzione del monologo gialloblù e porta al riposo sul 26-51. Casale abbozza una reazione ad inizio ripresa. Ne viene fuori un 17-8 che riporta il gap ad un più digeribile 43-59. La spinta della JBM finisce qui. Valentini perde Thompson per un colpo. L’ultimo quarto è pura accademia. Vince Torino 81-59 (102-62 la valutazione delle due squadre). La Novipiù deve provare a vincere a Orzinuovi nell’ultima gara della regular season e poi fare i conti con i risultati degli altri per conoscere il colore del suo girone della fase ad orologio.

NOVIPIU’ - REALE MUTUA 59-81

(12-30, 26-51, 43-59)

NOVIPIU' CASALE MONFERRATO: F. Valentini 8, Redivo 18, Tomasini 6, Thompson 6, L. Valentini 2, Casini, Donzelli 4, Camara 11, Martinoni 4. Ne: Sirchia, Giombini, Lomele. All. A. Valentini

REALE MUTUA TORINO: Penna 4, Cappelletti 19, Clark 5, Campani 4, Pinkins 14, Alibegovic 14, Toscano 11, Bushati 5, Pagani 5. N.e Diop. All. Cavina

