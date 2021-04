Over 60: da questa mattina pre-adesioni per i vaccini

ALESSANDRIA - Partono questa mattina le pre-adesioni per le vaccinazioni anti-Covid per gli over 60 piemontesi (fascia 60-69 anni): come per i cittadini over 70, la procedura è molto semplice ed è eseguibile su questo portale.

Con una differenza: per tale categoria sarà attivata una 'panchina vaccinale', ovvero una serie di persone disponibili a recarsi nell’arco di un’ora al punto vaccinale di competenza della propria Asl nel caso si verificasse un surplus di dosi a fine giornata per via di rinunce o eventuali inidoneità. Gli over 60 che da questa mattina si iscriveranno per la vaccinazione, dunque, potranno apporre una spunta sull'apposita casella per indicare la disponibilità alla reperibilità last minute.

La 'panchina vaccinale' andrà così ad abbinarsi ai meccanismi di over booking e chiamate anticipate sulle prenotazioni già fissate per i giorni successivi e sarà sperimentata con i sessantenni quando partiranno le somministrazioni per la loro categoria.