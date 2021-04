Casale si illude, Sestri rimonta e vince

SESTRI LEVANTE Si illude il Casale, in gol dopo soli tre minuti, ma Sestri Levante rimonta, mette in campo la determinazione che i nerostellati non hanno e gli uomini di Buglio, furibondo alla fine, crollano, 3-1. Alla rete iniziale di Bettoni i padroni di casa rispondono con Marquez e la doppietta di Marianelli.

Si fanno sentire, per gli ospiti, le assenze, pesanti, di Cintoi e di M’Hamsi: il capitano fermato da un risentimento al piede durante la fase di riscaldamento, mentre l'esterno è ko per la frattura del quinto metatarso.

Partenza lanciata del Casale, che sembra non risentire del lungo stop per i due rinvii: punizione al 3', e splendida trasformazione di Bettoni, che non lascia scampo all’estremo difensore ligure.

Continua poi a spingere la formazione nerostellata, con gli spunti di Coccolo e Mullici, senza riuscire, però, a finalizzare e mettere al sicuro il punteggio

Non sbagliano, però, i padroni di casa: al quarto d'ora Marianelli sfrutta l'assist di Pane e conclude sul secondo palo, infilando Drago.

Dieci minuti dopo il punteggio è ribaltato: sugli sviluppi di un angolo decisiva la deviazione di Marquez e sul 2-1 si va al riposo



Nella ripresa, nonostante i cambi, il Casale non riesce più ad essere pericoloso. Solo al 20' Coccolo potrebbe cercare il pareggio, ma Salvalaggio si oppone.

La gestione della gara è nelle mani del Sestri che, al 25', chiude i conti, ancora con Marianelli per il definitivo 3-1. Furioso con i suoi Buglio. "Chi è entrato nella ripresa non ha aiutato a cambiare la gara. Proprio come chi l'ha iniziata".

SESTRI LEVANTE - CASALE 3-1

Marcatori: pt 3’ Bettoni, pt 17’ e st 25’ Marianelli, pt 24’ Marquez

Sestri Levante: Salvalaggio, Cavalli, Grea, Pane, Chella, Selvatico (st 44’ Iurato), Ferretti, Marianelli, Marquez Facundo (st 48’ Marzi), Scarlino (st 19’ Cuneo), Cirrincione (st 25’ Bonaventura). A disp.: Distasio, Buffo, Bianchi, Zanoli, Mazzali. All.: Ruvo

Casale: Drago, Todisco, Fabbri, Raso, Guida (st 14’ Fontana), Bettoni, Mullici (st 9’ Lewandoski), Poesio, Colombi (st 9’ Franchini), Coccolo (st 39’ Nnadi), Romeo (st 9’ Cocola). A disp.: Tarlev, Cintoi, Nouri, Fontana, Selmi. All.: Buglio



Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia

Assistenti: Patruno di Bari, Ercolani di Milano

Note: ammoniti: Coccolo, Pane, Lewandoski. Recupero:pt 1, st 4'