Giovedì 29 riapre il museo Civico di Casale

CASALE - Si aspetta solo più l’ufficialità, ma se il Piemonte da lunedì 26 aprile dovesse tornare in zona gialla, il Museo Civico di Casale riaprirà al pubblico già a partire da giovedì prossimo, 29 aprile. Il nuovo Decreto Riaperture, infatti, prevede per le zone gialle la possibilità di riaprire le proprie collezioni al pubblico durante la settimana e su prenotazione, telefonica o online almeno con un giorno d’anticipo, il sabato e la domenica.

Museo e Gipsoteca, quindi, saranno aperti il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Il sabato e la domenica si osserveranno gli stessi orari previsti per il venerdì ma sarà necessaria la prenotazione, almeno 24 ore prima, al numero 0142444.309, oppure attraverso l’apposito form sul sito del Comune.

«Visto il successo riscontrato a febbraio – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – a partire dalla prossima settimana riproporremo anche l’iniziativa Scuole nel chiostro» che prevede l’ingresso gratuito al Museo alle scolaresche che prenoteranno una visita guidata ai recapiti indicati precedentemente. Per la biblioteca Civica sono invece previste visite delle classi scolastiche sul tema: ‘La storia del libro attraverso gli esemplari conservati in Biblioteca’ della durata di un’ora il martedì e il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, esclusivamente su prenotazione. Sarà consentito l’ingresso al massimo a una classe per volta. Per le prenotazioni: 0142-444246 o archiviostorico@comune.casale-monferrato.al.it.

Palazzo San Giorgio propone, infine, una visita alle sale Consiliare, Gialla, Verde e Rossa, con apertura infrasettimanale del martedì e del venerdì dalla ore 9.30 alle ore 11.30 su prenotazione. Anche qua la visita durerà un’ora. Sarà consentito l’ingresso al massimo a una classe per volta. Per le prenotazioni telefonare allo 0142 – 444 307 o scrivere a cultura@comune.casale-monferrato.al.it.