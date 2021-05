Novipiù, ventello al profumo di salvezza

LATINA – Un ventello che sa di salvezza. La Novipiù travolge Latina a domicilio (66-87 il finale) e compie un passo molto importante per la tranquillità. Dopo questo successo, la squadra di coach Andrea Valentini sale in testa al girone Blu a quota 10 punti agganciando Capo d’Orlando (che perde in casa da San Severo). A due gare dalla fine della fase a orologio l’obiettivo dei rossoblù è quasi centrato. I due punti che mancano potrebbero arrivare già mercoledì sera in casa con San Severo in quello che sarà lo spareggio definitivo.

VITTORIA DI GRUPPO

Non è stato necessario nemmeno un super Redivo per centrare il prezioso successo. Tanti, infatti, i giocatori in palla. Dai fratelli Valentini (Luca 15 punti a referto con 5/6 da tre punti), a Thompson (due schiacciate per spezzare le speranze di Latina), a Camara (7 punti e 12 rimbalzi) a Martinoni (10+7) fino a Casini, autore di 7 punti. La svolta è arrivata, dopo un primo tempo equilibrato (37-39 all’intervallo) con un super break tra terzo quarto e inizio quarto quarto: dopo il 26-12 del terzo periodo che incanala il match (49-65 al 30’) il parziale aperto si dilata fino ad 35-12 che regala il +25 a Casale e chiude i conti rendendo rilassata l’ultima frazione. Una gara dominata in tutte le voci statistiche e una vittoria molto convincente per i rossoblù.



Benacquista- Novipiù 66-87

(20-16, 37-39, 49-65)

Benacquista Latina: Lewis 17, Raucci 17, Baldasso 13, Mouaha 4, Benetti 9, Trotter, Passera 1, Piccone 3, Hajrovic. Ne: Donati, Bagni. All. Gramenzi

Novipiù JB Monferrato: Fabio Valentini 6, Redivo 14, Thompson 13, Donzelli 2, Martinoni 10, Casini 7, Tomasini 7, Luca Valentini 15, Sirchia, Camara 7, Giombini 4. Ne: Lomele. All. A. Valentini

