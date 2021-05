Casale, niente quinta vittoria di fila: a Fossano è solo pari

FOSSANO - Niente quinta vittoria consecutiva per il Casale: la serie di vittorie si ferma a quattro per i nerostellati, che a Fossano si presentano in formazione largamente rimaneggiata, perché alle assenze di Coccolo e M'Hamsi si aggiungono Cintoi, Bettoni e Fabbri. Primo tempo equilibrato con la formazione di casa, allenata dall'ex Fabrizio Viassi, che osa di più. E al 35' passa: buona la costruzione, Coulibaly dialoga con Brondi che pesca Desouza dall'altra parte con un bel passaggio. Il numero 10 ha lo specchio della porta spalancato e ne approfitta per infilare Drago. Non c'è neppure il tempo di festeggiare e il Casale riprende gli avversari: al 39' la difesa del Fossano è incerta nel respingere l’attacco nerostellato e Colombi ne approfitta, pallone in mezzo per Poesio che calcia da dentro l’area, terza rete in due gare per il centrocampista con il vizio del fol. Il punteggio potrebbe ancora ancora pochi ostanti dopo, conclusione di Coulibaly che fa tremare il palo. Ma all'intervallo le squadre sono sull'1-1.

PAREGGIO CON BRIVIDI

Molte più occasioni nella ripresa, da una parte e dall'altra. Al 21’ la sfrutta il Fossano per rimettere la testa avanti: punizione di Desouza e Alfiero si libera bene e non perdona.

Casale vicino al pareggio, ma questa volta i legni dicono di no a Lewandowski

Insistono gli uomini di Buglio e al 44' è 2-2: è Lewandowski a imbeccare Colombi che prende il tempo ai difensori fossanesi e, in diagonale, è implacabile. Per gli ospiti ci pensa poi Drago a difendere il risultato, con una grande parata su Fogliarino.

Fossano - Casale 2-2

Marcatori: pt 35’ Desouza (F), 39’ Poesio (C); st 20’ Alfiero (F), 44’ Colombi (C)

Fossano: Merlano, Specchia, Scotto, Alfiero, Desouza (st 30’ Coviello), Giraudo, Brondi (st 25’ Reymond), Fogliarino, Coulibaly, Lazzaretti, Adorni. A disp.: Bosia, Bellocchio, Marin, Galvagno, Aloia, Di Salvatore, Coviello, Manuali. All.: Viassi

Casale: Drago, Nouri, Fontana (st 39’st Vicini), Raso, Todisco (29’st Lanza), Guida, Mullici (st 27’ Cocola), Poesio, Colombi, Lewandoski (st 46’ Giusio), Franchini (st 45’ Nnadi), A disp.: Tarlev, Moolenar, Esposito, Lanza. All.: Buglio

Arbitro: Foresti di Bergamo

Assistenti: Mezzalira di Varese, Pirola di Abbiategrasso

Note: Ammoniti Franchini , Adorni , DeSouza , Specchia , Cocola