Quasi terminati i lavori alla linea per Mortara: «Aspettiamo il primo treno»

CASALE – Consueto video aggiornamento del sindaco di Casale Federico Riboldi. Nel ‘bollettino’ settimanale dell’amministrazione ampio spazio alle crisi industriali di Cerutti e Freudenberg, con ottimismo in particolare per la prima. Sul fronte del turismo prossimamente 25 tour operator saranno in città per conoscere il territorio ed eventualmente proporlo come meta turistica.

Sono quasi terminati i lavori di ripristino della linea ferroviaria per Mortara danneggiata dall’alluvione. «Aspettiamo che venga messo il primo treno. Negli anni passati sono state fatte tantissime promesse, sempre disattese» dice Riboldi.

Per quanto riguarda il bilancio del Covid, sono 50 i casalesi positivi.