Ultimo appuntamento per l'iniziativa della Civica "Un cappuccino tra le righe"

CASALE - Si conclude oggi sabato 5 giugno la rassegna online "Un cappuccino tra le righe", l’iniziativa di presentazioni librarie organizzata dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna di Casale e condotta da Paola Casulli.

Per seguire la diretta streaming basterà collegarsi alla pagina Facebook oggi alle 11. Sarà ospite di questo ultimo appuntamento online la scrittrice Annella Prisco che presenterà Specchio a tre ante, edito da Guida Editori. Il libro racconta la storia di Ada che è in viaggio e, lungo il percorso, ci accompagna nel suo mondo interiore man mano che affiorano gli episodi della sua vita.

Per il periodo estivo l'iniziativa si trasformerà in "Un cocktail tra le righe", tornando finalmente in presenza e inserendosi nella kermesse "Esco - Estate a Corte". Il primo incontro si terrà venerdì 11 giugno alle 18,30 nel cortile di Palazzo Langosco. Maggiori informazioni sul sito www.comune.casale-monferrato.al.it/esco2021.