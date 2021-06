Due cani fuggono da un cortile, uno si scontra con una moto: incidente a Terranova

CASALE - Incidente questo pomeriggio a Terranova, circa a metà di via Maestra. Due cani sono scappati da un cortile privato e uno di loro è stato colpito da un motociclista in transito che è rimasto ferito a un piede e trasportato in pronto soccorso. Sul posto prima del 118 è intervenuto il medico del paese, quindi una pattuglia del Carabinieri.