Ticineto: domani Davide D'Urso in aiuto della ricerca per la fibrosi cistica

TICINETO – Domani sera dalle 21, nella cornice di Piazza Martiri della Libertà di Ticineto il comico Davide D’Urso, noto al grande pubblico per aver calcato il palcoscenico del programma televisivo Colorado, metterà in scena il suo show ‘Live, è proprio D’Urso’.

L’artista torinese, che vanta anche diverse collaborazioni con il duo comico ‘I Panpers’, metterà in scena uno spettacolo giovane, dinamico e irriverente, in cui alternerà dei giochi di magia comici a monologhi basati su storie vere della sua vita, il tutto condito da un pizzico di in- sana follia.

Il ricavato della serata, organizzata da Paolo Vigato volontario Ffc e che gode del patrocinio del Comune di Ticineto, sarà interamente devoluto alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, impegnata nella mission ‘Una Cura per tutti’. L’ingresso è a offerta libera e sarà presente un banchetto curato dai volontari Ffc che offriranno gadget a sostegno della Ricerca. Per informazioni è possibile contattare Paolo Vigato al 320 781 3622