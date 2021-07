Terminati al For.Al gli esami da Oss. Domani 'tocca' agli Assistenti familiari

CASALE - Sono settimane movimentate quelle che si stanno vivendo nella sede dell’agenzia For.Al ‘Bartolomeo Baronino’ di Casale. Martedì 6 e mercoledì 7 luglio, infatti, si sono conclusi gli esami di qualifica sostenuti da venticinque allievi del corso Operatore Socio Sanitario, riconosciuto dalla Regione Piemonte e finanziato da Etjca spa, utilizzando il fondo formazione Forma.temp.

Una nota particolarmente positiva riguardo a questo corso consiste nel fatto che buona parte degli allievi sono già stati assunti nelle diverse strutture del territorio. Domani, inoltre, si svolgerà l’esame del corso di formazione di Assistente familiare inserito all’interno del Progetto A-Rete (Assistenza in Rete) nell’ambito del quale la sede For.Al di Casale si è occupata della parte relativa all’erogazione del corso di formazione.

Infine, mercoledì 21 luglio prenderà il via il corso di Tecniche di contabilità generale rivolto a persone occupate, nell’ambito della Formazione Continua Individuale.

Una serie di impegni, nella sede diretta da Giusy La Rosa, per i quali il presidente Alessandro Traverso non nasconde la propria soddisfazione: «Un anno che ci ha visti impegnati su tutti i fronti per soddisfare, oltre alle esigenze formative, anche la necessità di collocarsi in un contesto lavorativo».