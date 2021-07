Tamponamento: autista ferito gravemente

SAN GIORGIO MONFERRATO - Incidente nei pressi della ditta Bobst in regione Chiabotto. L’autista di un furgoncino è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale.



I Carabinieri di Casale, diretti da Cristian Tapparo, stanno svolgendo i rilievi. Dai primi accertamenti sembra che il furgone fosse fermo al semaforo. Davanti aveva un mezzo pesante. Improvvisamente, il furgoncino è stato tamponato da un altro mezzo pesante che lo ha catapultato in avanti.





Tutti gli autisti sono risultati negativi all’alcol test.

La strada, al momento, è chiusa per permettere le operazioni di soccorso, e gli accertamenti.