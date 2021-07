Giacobone: "Ripartiamo insieme, siamo al fianco delle società

ALESSANDRIA - "Abbiamo scelto Marco Giacobone per la sua passione, la preparazione e i valori, anche fuori dal mondo del calcio". Cristian Mossino, presidente regionale Figc - Lnd e vicepresidente del Coni Piemonte, insieme al consigliere Gianni Baldin, presenta così il nuovo delegato provinciale, "carica in cui questa provincia ha sempre avuto eccellenze: Governa, Mondo, Gemme".

Al debutto, in Provincia, il presidente Gianfranco Baldi ha fatto gli onori di casa, con l'assessore comunale allo sport Piervittorio Ciccaglioni, fra gli ospiti anche Massimo Cerri, nuovo responsabile del settore giovanile dell'Alessandria, e alcuni presidenti di club, tra cui Walter Berengan dell'Asca.

"In delegazione le società troveranno amici, persone a loro disposizione, in cui avere fiducia", insiste Giacobone, che ha in squadra il vice, Luciano Semino, il segretario, Gianpiero Bruno, i componenti Giuseppe Balduzzi, Mario Carlo Bisoglio e Gianni Broda, il delegato attività di base Vincenzo Avenoso e i dipendenti Simone Solomita e Luca Gregoletto.

"Qualche fusione, un paio di rinunce, ma anche nuovi club. Questa provincia riparte quasi al 100 per cento"