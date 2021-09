Al via questo weekend i primi quattro concerti del Monfrà Jazz Fest

CASALE - Settembre: un mese che inizia a tempo di musica per il Monferrato. Comincerà infatti sabato 4 la rassegna Monfrà Jazz Fest, organizzata dall’Accademia Europea d’Arte Le Muse che se ne occupa dal 2018 e che vede come direttore artistico il batterista Riccardo Marchese.

Si apre il sipario alle 16.30 di sabato con Luca Gusella che si esibirà con "Caleidoscopio musicale". Per partecipare gli spettatori dovranno mettersi in cammino per una breve passeggiata che dalla strada Sp 11 appena fuori dall’abitato di Odalengo Grande porta all’eremo di Moncucco attraversando un fitto bosco. Al termine del concerto la Pro Loco metterà a disposizione dei partecipanti una merenda con i prodotti locali. A seguire, sempre in giornata ma alle 20, presso la Distilleria Magnoberta una degustazione accompagnata da una visita guidata all’azienda anticiperà lo spettacolo del M.T.P.F. Jazz Quartet che presenterà un repertorio di standard jazz basato sull’improvvisazione.

Domenica 5 invece si comincia alle ore 11, anche in questo caso con una breve passeggiata attraverso i vigneti fino alla Big Bench Rosso Grignolino di Rosignano Monferrato, in località Madonna delle Grazie. Qui si esibirà il Mill Acoustic Duo, formato dalla voce di Camilla Baraggia e da Alex Romagnoli alla chitarra. Ad accompagnare il concerto un'enodegustazione a cura dell'Associazione Madonna delle Grazie e Vini ViCaRa. Sarà anche l'occasione per visitare la Chiesa e contribuire alla raccolta fondi per il suo restauro. Sempre domenica alle 16 invece ci si sposta a Odalengo Grande alla Big Bench “La Tartufina” in località Sant’Antonio, che si raggiunge dopo una passeggiata di 400 metri. Ad esibirsi sarà il duo formato da Leonardo Barbierato al basso e Lorenzo Morraal al piano.

La rassegna continuerà poi il weekend successivo, dal 10 settembre. Si apre venerdì sul palco nel chiostro di Santa Croce con Gianni Coscia e Max De Aloe, continuando fino al 12 settembre al ritmo di due concerti a sera con nomi di straordinario livello tra cui Flavio Boltro. Per il programma completo, prenotazioni e biglietti visitare il sito https://www.monjazzfest.it/.