Picchi: "Una grande soddisfazione"

CASALE MONFERRATO - Tutta la felicità del presidente della Bertram Marco Picchi. Battendo Trieste il Derthona ha centrato la qualificazione alla Final eight di Supercoppa. “Una grande soddisfazione per questo risultato che non era nei programmi. Merito dei ragazzi che hanno vinto tre buone partite. Virtus Bologna? Daremo il meglio contro una squadra top del nostro campionato”.