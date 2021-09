Taglia la legna in terreni non suoi: denunciato

OTTIGLIO - Un uomo di 46 anni con precedenti è stato denunciato dai carabinieri di Ottiglio per danneggiamento e furto aggravato. L'uomo è stato notato mentre tagliava e raccoglieva legna in vari terreni in particolare nei pressi della strada comunale San Grato / Cornaleto, tra Ottiglio e Sala. L'uomo stava prelevando circa due quintali di legna da ardere da terreni privati senza alcuna autorizzazione trasportandoli poi con un'auto senza assicurazione. Dalle testimonianze raccolte lo stava facendo da giorni nonostante fosse stato autorizzato per farlo in un altro terreno, difficile tuttavia da raggiungere.