Fuochi d'artificio e canti: l'ultimo weekend di festa al Castello

CASALE - Come da consolidata tradizione, anche se da due anni è il Castello la location imposta dalla pandemia anzichè il Mercato Pavia, la Festa del Vino, declinata in CaliCentro, è un appuntamento fisso nel calendario dei monferrini. A partecipare alla kermesse, che termina questa sera, sono in particolare i giovani, veri e propri 'padroni' delle serate.

Nonostante il meteo incerto abbia imposto diversi pasti al chiuso dei saloni anzichè nel cortile e sugli spalti, non sono mancati i tradizionali canti, certamente favoriti da qualche bicchiere in eccesso. Sabato sera poi la sorpresa di un piccolo spettacolo pirotecnico con vista sulla città.