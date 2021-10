Stecca Novipiù. Pistoia passa facile

CASALE MONFERRATO - La Novipiù stecca l’esordio. Al PalaFerraris passa nettamente Pistoia (69-83). Casale segna 39 punti nei primi 30’ di gioco e 30 nell’ultimo quarto della rimonta disperata. Coach Andrea Valentini, che con molta onestà si è scusato per la prestazione, avrà molto su cui lavorare e riflettere a cominciare da un Usa, Hill Mais, apparso fuori dal gioco e dal baby Okeke (20 punti e 14 rimbalzi) che invece si candida subito ad un ruolo da protagonista.

La partita

Avvio disastroso di Casale che sbaglia approccio e lascia strada libera ad una Pistoia in gas emotivo dalla recente vittoria di SuperCoppa. 0-10 firmato da Magro dà il là ad un primo tempo dominato dagli ospiti (25-43). Le cose non migliorano nella ripresa. Pistoia tocca addirittura il +31 (37-68). Reazione d’orgoglio di Casale che trascinata da un Okeke lusso (20 punti e 14 rimbalzi) rientra fino al 11 (61-72) ma senza riaprire davvero la gara.

Il tema

Il ritorno al PalaFerraris per il pubblico, quasi 600 giorni dopo l’ultima partita di campionato a porte aperte. Il pubblico rossoblù ha risposto. Non siamo ancora al limite consentito, ma ci arriveremo, soprattutto se la squadra saprà combattere e emozionare. Prima della palla a due il saluto e il ringraziamento al pubblico da centrocampo del presidente della Jam Simone Zerbinati.

Le voci

"Non volevano fare questa partita, ovviamente - spiega il tecnico della Novipiù Andrea Valentini - per la prima di fronte ai nostri tifosi. La tensione ha giocato un brutto scherzo ad alcuni giocatori. Quando succedono queste cose bisogna che qualcuno metta la faccia e ce la metto io. Come capo allenatore mi prendo la responsabilità di quanto accaduto e mi scuso per la partita che abbiamo fatto nei primi tre quarti. La squadra deve capire che ogni possesso e importante. Questa è una squadra che lotterà per la salvezza e serve una capacità di lottare da parte di tutti”.

Soddisfatto il coach di Pistoia Nicola Brienza. “Abbiamo fatto una partita seria per tre quarti. Molto concentrati nel limitare le qualità di Casale Monferrato in particolare Valentini e Williams e siamo riusciti ad estraniarli dal loro gioco. Peccato per l’ultimo quarto nella reazione di Casale ma non abbiamo mai rischiato”.

I numeri

Finale: 69-83

Parziali: 13-22, 25-43, 39-68

Quintetti: F. Valentini, Williams, Sarto, Martinoni, Hill-Mais (Casale); Saccaggi, Johnson, Wheatle, Rismaa, Magro (Casale)

Punti: Okeke 20 punti (Casale); Johnson 20 punti (Pistoia).

Rimbalzi: Okeke 14 (Casale), Wheatle 14 (Pistoia)

Assist: L. Valentini 2 (Casale), Russell X (Pistoia)

Mvp: Johnson (Pistoia)