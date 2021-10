Le camminate al femminile di Andos per un ottobre ‘rosa’

CASALE - È un calendario ricco d'iniziative quello proposto dalla sezione casalese dell'ente benifico Andos per l'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno. L'annuncio è avvenuto giovedì 7, in occasione del concerto di violoncello 'La Musica risuona in Giardino' nell'area verde antistante l’ingresso dell’Oncologia dell’Ospedale Santo Spirito, dove hanno suonato Erika Patrucco e Elisa Raccozzi. Il concerto è ancora disponibile sul canale YouTube dell’associazione.

Tra le tante iniziative annunciate si è da poco conclusa 'Camminate nella Bellezza', un percorso alla scoperta di angoli nascosti di Casale tenuto da Manuela Meni, guida turistica, storica e responsabile delle pubbliche relazioni dell’Ospitalità Cdr. Una piacevole camminata alla scoperta delle storie al femminile e degli intrighi delle donne che hanno vissuto a Casale qualche secolo fa.