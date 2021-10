I ragazzi del Leardi al Sacro Monte di Crea per una giornata di formazione

SERRALUNGA DI CREA - Lo scorso venerdì 15 ottobre, gli alunni delle classi quarte del corso Turismo dell’Istituto Superiore Leardi hanno trascorso una giornata di formazione al Sacro Monte di Crea: un’attività che, fino a due anni fa, era qualcosa di abituale, mentre si è rivelata per i ragazzi, che hanno affrontato in emergenza sanitaria gli ultimi due anni scolastici, un momento speciale.

Un’uscita culturale in una splendida giornata di sole autunnale, in cui socialità e acquisizione di competenze hanno trovato la giusta sinergia. La visita guidata ‘sul campo’ è stata parte integrante del progetto ‘Guide per Crea’, che ha visto la collaborazione tra l’Istituto e l’Ente Parco del Sacro Monte di Crea. Obiettivo della partnership è la formazione di operatori del turismo in grado di accogliere a Crea visitatori, di informarli e guidarli in modo da soddisfare le loro esigenze di turismo culturale, votivo o naturalistico.

Il progetto si era svolto unicamente in Dad lo scorso anno. Eppure, alimentare la consapevolezza che le visite a Crea sarebbero diventate nuovamente fruibili è servito a mantenere vivo l’interesse dei ragazzi, a creare aspettative per il ritorno alla normalità, alla ripresa della socialità: l’idea di una semplice ‘gita scolastica’ per stare insieme nel Parco era diventato un desiderio vivo e una certezza sempre più vicina.

Guidati da Katia Murador e Franco Andreone dell’Ente Parco e dalla loro passione, i ragazzi hanno visitato la cappella dedicata a Sant’Eusebio, il primo vescovo di Vercelli che, a causa delle persecuzioni contro i cristiani, si rifugiò nel IV secolo sulle colline di Crea portando con sé un’affascinante statuetta lignea della Madonna conservata nel Santuario, e la cosiddetta Cappella del Paradiso, recentemente restaurata, che celebra l’incoronazione della Vergine.