Piazza Mazzini si tinge di 'rosa' con Me.dea e Donne Insieme

CASALE - Ogni sabato pomeriggio fino al 30 ottobre - e da novembre ogni terzo weekend del mese - piazza Mazzini a Casale si fa teatro delle manifestazioni organizzate da Donne Insieme e Me.dea per supportare, anche da questa distanza, le donne afghane e la loro battaglia per la situazione in cui versano nel Paese asiatico.

Le due associazioni basano la loro attività in particolare sulla figura dell'attivista Malalai Joya, che si occupa tra le tante cose della denuncia di strumentalizzazione da parte degli Usa della condizione femminile per giustificare l'occupazione ventennale dell'Afghanistan. La questione afghana per le attiviste locali «rientra nella più ampia lotta per la difesa dei diritti di tutte. Forme diverse di violenza e negazione di diritti essenziali si manifestano in ogni società».