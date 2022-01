Ciclista investita da un'auto in corso Valentino a Casale

CASALE - Una persona è stata investita da un'auto oggi in corso Valentino a Casale, poco prima di mezzogiorno. Si tratta di una donna in bicicletta, urtata all'altezza dell'intersezione di via Bligny. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in pronto soccorso. Non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto anche Vigili del Fuoco e Polizia Locale.