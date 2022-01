Festa Novipiù: derby di A2 e finali di Coppa Italia 

CASALE MONFERRATO – Il derby dell’A2 di basket lo vince la Novipiù che batte in volata Torino. Il vice allenatore della Jbm Stefano Comazzi: “Contenti per la vittoria e per la qualificazione. Un risultato che premia la proprietà, la squadra e la città”. Mentre il tecnico casalese della Reale Mutua Edoardo Casalone spiega: “Complimenti a Casale per aver conquistato meritatamente le Final Eight di Coppa Italia. Ma io faccio i complimenti anche alla mia squadra che ha fatto una partita gagliarda".