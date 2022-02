I giovani, l'amore e le discoteche chiuse. Il singolo di Calua e Are

CASALE - È in uscita domani su tutte le piattaforme musicali 'I'm dancer', il nuovo singolo del dj monferrino Mikhalis Calua (al secolo Michele Coaloa) in collaborazione con il cantautore Alessio Are (Alessio Meloni).

Spiega Calua: «A fine anno scorso quando hanno chiuso nuovamente le discoteche mi sono concentrato a comporre una base musicale immaginando una coppia, ferma in mezzo alla pista senza nessun'altro. Ho messo tutto me stesso alla ricerca dei suoni che possano colpire soprattutto quelle categorie di ragazzi che nelle discoteche vedono un luogo di sfogo e di ricerca d'amore. La traccia l'ho passata ad Alessio Are, che ci ha scritto un testo e cantato sopra».