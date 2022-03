Michele Placido sarà il prossimo 'ospite' sul palco del Municipale

CASALE - Sarà Michele Placido a sostituire come protagonista l'attore Alessandro Haber (non presente per motivi di salute) nello spettacolo 'Morte di un commesso viaggiatore'. L'opera, inserita nel calendario della stagione teatrale 2022, andrà in scena al Teatro Municipale giovedì 10 e venerdì 11 marzo alle 21.

Una doppia serata dedicata alla famosa opera di Arthur Miller, interpretata da Placido insieme a Alvia Reale , Duccio Camerini nel ruolo di Charley, Stefano Quatrosi, Fabio Mascagni, Beniamino Zannoni, Paolo Gattini, Caterina Paolinelli, Margherita Manninon e Anna Gargano. La regia è di Leo Muscato .

I biglietti sono ancora disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/morte-di-un-commesso-viaggiatore/169303 o nei punti vendita vivaticket. Il botteghino a teatro aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Il costo d'ingresso è di 22 euro per il biglietto intero, 15 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18. Sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e dotarsi di mascherina Ffp2.