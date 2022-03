CASALE - Domani, sabato 19 marzo, dalle 15 il circolo del Pd di Casale sarà presente in piazza Mazzini con un presidio per la pace in Ucraina.

«La guerra in Ucraina non lascia al momento molto spazio all'ottimismo - spiegano i dem - è sempre più spietata, ha allargato il suo raggio d'azione e la sua distruttività, coinvolge in maniera criminale la popolazione civile, colpisce vergognosamente la libertà di informazione e di opposizione a Putin, sempre più dispotico e imprevedibile.

Di contro, sono coinvolte buona parte delle diplomazie, e lo sono anche in forma inedita, a evidenziare l'enorme peso del conflitto, i pericoli oggettivi e la necessità di ripensare tanti aspetti dell'attuale geopolitica. Oltre e prima a tutto questo, c'è il bisogno di chiedere tutti e tutte insieme lo stop all'invasione: un forte bisogno di pace e di sostegno alle vittime ucraine che anima e agita i nostri cuori».