Paradis-e: il Monferrato a Torino per il Glocal Film Festival

TORINO - «Per la capacità di rovesciare gli equilibri del racconto, documentandosi invece di documentare, e di portare sul territorio uno sguardo esistenziale che da personale riesce a farsi universale, rivelando contrasti e sorprese anche attraverso un magistrale lavoro sul suono». È questa la menzione speciale che Luca Percivalle, Francesco Cusanno e Flavio Giacchero hanno ottenuto dalla giuria alla premiazione del Glocal Film Festival. Gli artisti hanno partecipato alla rassegna nella categoria Panoramica Doc con il loro documentario, Paradis-e. Un lavoro ambientato in Monferrato, nato dall'esperienza del lockdown e del ritorno alla vita in campagna di Percivalle e Cusanno. Un viaggio di quattro giorni alla (ri)scoperta delle colline del Casalese per ritrovare il 'paradiso perduto', arrivando fino al Santuario di Crea.

Glocal è un festival torinese che conta oltre 20 anni di attività sul territorio regionale nella valorizzazione della cinematografia locale. Nasce grazie al contributo di Regione Piemonte e Fondazione CRT, il patrocinio di Città di Torino e Città Metropolitana di Torino, in sinergia con Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Torino Film Festival.

