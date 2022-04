CASALE - Doppio appuntamento al Museo Civico per questo fine settimana. Si parte alle 11 di sabato 9 con 'Disegniamo l'arte', l’iniziativa promossa dall'associazione Torino Musei che vede protagonisti i bambini dai 6 ai 14 anni in più di 70 siti culturali del Piemonte. In particolare, quest’anno il Museo Civico partecipa all'iniziativa con un'attività a cura di Coopculture, ponendo l'accento sulle figure simboliche, i gesti, gli atteggiamenti e le linee sinuose nelle opere di Leonardo Bistolfi. Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino, gratuito per i titolari di Abbonamento Musei.

Domenica 10 invece si potrà partecipare al percorso tematico 'In casa, in chiesa, in strada. Le sculture del Museo Civico' a cura di Lia Carrer. Ritrovo alle 16 per ammirare un gruppo di opere lignee presenti in pinacoteca. La visita si concluderà nella Cattedrale di Sant'Evasio con la presentazione del crocifisso ligneo lì esposto. Il costo è di 2.60 euro a persona, gratuito per titolari Abbonamento Musei e tessera Momu.