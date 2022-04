John Sale a Genova con la pace bendata del Canova

GENOVA – Nella notte appena trascorsa, alla chiesa di Santo Spirto di Genova, punto di riferimento della comunità ucraina nella Città della Lanterna, nuova performance per lo street artist monferrino John Sale. Il performer ha proposto un carboncino de ‘La Pace’ di Antonio Canova, conservata al museo Bogdan e Varvara Khanenko (ma per colpa della guerra chiusa in una cassa al ‘sicuro’ al buio di un caveau).

L’opera di Sale porta sugli occhi una benda con i colori giallo e blu, a simboleggiare che per ora la pace è bendata e chiusa imballata nei bunker del museo. La benda sarà rimossa quando rivedrà la luce. L'intervento è stato condotto eticamente appoggiando l'opera in una nicchia laterale esterna della chiesa. L'opera sarà donata alla comunità per ricavarne fondi da donare ai profughi provenienti dalle terre martoriate dalla guerra.