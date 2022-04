Per la Giornata vittime amianto al Municipale arriva ‘Polvere’

CASALE - Si chiama ‘Polvere’ lo spettacolo che chiuderà la stagione teatrale 2022 al Teatro Municipale. È atteso per una sola serata giovedì prossimo 28 aprile, alle 21. L’opera è di Pierfrancesco Nacca. In scena oltre a lui ci saranno anche Marina Lupo, Claudio Spadaro e Andrea Lintozzi. La regia è di Giulia Paoletti. ‘Polvere’ è un pretesto per raccontare dal punto di vista di una famiglia tarantina gli effetti che la grande acciaieria Ilva ha provocato ai danni della città di Taranto e dei suoi abitanti. Una vicenda che per alcuni tratti è molto vicina a Casale e alla sua battaglia contro la fabbrica di cemento-amianto Eternit. Di seguito il trailer.

Lo spettacolo è stato realizzato con il sostegno di Crest e Compagnia Cesare Giulio Viola e con il patrocinio del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Ha vinto il Trac Puglia ed è stato finalista In-Box 2020. Si inserisce all’interno degli eventi di giovedì 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale vittime amianto. Al link sotto tutti gli appuntamenti previsti per la prossima settimana.

Casale: giornata per le vittime d'amianto «Il dovere di ricordare» Tutti gli eventi coordinati da Afeva, dal 24 aprile fino al 1 maggio, per celebrare la ricorrenza mondiale del 28 aprile (e non solo)

I biglietti sono ancora acquistabili online al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/polvere/169239 o nei punti vendita vivaticket. Il costo d'ingresso è di 14 euro per il biglietto intero, 10 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18.