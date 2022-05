Alla Comunità Ebraica di Casale il libro che racconta la storia dei Carmi

CASALE - Sono state numerose le presentazioni letterarie alla Comunità Ebraica di Casale nel corso degli anni, ma quella prevista per domenica 15 maggio alle ore 16.30 (ingresso libero), è particolare sotto tanti punti di vista. Bruno Carmi, insieme ad Alberto Cavaglion, presenterà il volume ‘Alla vita, le chaym’: di fatto un lungo racconto autobiografico di Carmi, che ha messo sulla carta in quest’opera tantissimo della storia della sua famiglia.

Bruno è fratello di Adriana e di Elio, Presidente della Comunità Ebraica di Casale ed è figlio di Dario Carmi e Nella Levi, il cui ricordo è ancora vivissimo in una generazione di monferrini. Perché tutta la storia degli ebrei casalesi è da cinque secoli connessa con il tessuto sociale del territorio. Basti pensare che il cognome Carmi è menzionato a Casale per la prima volta nel 1679.

Per gli appassionati di storia locale, il libro è una straordinaria raccolta di documenti, immagini e citazioni, in un continuo viaggio della memoria. Per chi ama le storie famigliari quest’opera ha un fascino epico (e un po’ magico) delle grandi saghe letterarie. Soprattutto la grande parte centrale, legata alle vicende che porteranno Nella e Dario a sopravvivere e a reagire alla parte più drammatica della loro storia: le leggi razziste del fascismo, le persecuzioni, la continua minaccia della deportazione. Conosciamo così anche il ‘lato partigiano’ dei Carmi e il contributo di Dario alla lotta di liberazione.

La lettura non finisce con la storia di Dario e Nella, nel libro Bruno ha pubblicato anche un paio di racconti del padre ritrovati in un vecchio quaderno, mentre scansionando il QR Code contenuto nel volume è possibile scaricare una raccolta di contenuti e materiali fotografici integrativi tra cui altri 17 racconti di Dario Carmi, molti documenti storici, una cronologia dei principali avvenimenti e un glossario di riferimento.