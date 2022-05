Anche per maggio e giugno tour speciali al Museo Civico di Casale

CASALE - Anche per il mese di maggio e giugno continuano le iniziative per far conoscere il patrimonio artistico del Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi.

Si partirà già questo sabato 14 maggio, con un laboratorio dedicato alle mamme a cura di Barbara Corino. Alle 16.30 il museo di Casale ospiterà i bambini dai 6 agli 11 anni all’evento 'Porta la mamma in Museo'. L'incontro prevede una passeggiata tra le opere del Museo ispirate a scene di maternità e contesti familiari e un secondo momento nel quale i partecipanti potranno creare un ricordo della giornata. Il costo di partecipazione è di 5 euro a bambino. È consigliata la prenotazione al numero 0142.444.249 o via mail al museo@comune.casale-monferrato.al.it.

Domenica 15, invece, sarà la volta di 'Luci e ombre nei dipinti di Pier Francesco Guala' a cura di Dario Salvadeo. La visita, che inizierà alle 17, propone un viaggio nell'arte del grande pittore casalese. Il costo del biglietto è di 3,60 euro a persona. Ingresso gratuito per possessori Abbonamento Musei e tessera MoMu. Per il mese di giugno invece sarà atteso domenica 12 alle 11 l'incontro 'Il bel paesaggio italiano. Protagonista o coprotagonista nei dipinti della Pinacoteca' a cura di Lia Carrer; mentre alle 16 di sabato 25 giugno si terrà 'Orologi solari' a cura di Barbara Corino.