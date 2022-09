Al Sobrero un nuovo percorso per scoprire le professioni biomediche

CASALE - È stato recentemente autorizzato dal Ministero dell’Istruzione un nuovo percorso all’Istituto Sobrero di Casale: biologia con curvatura biomedica. Si articolerà in periodi di formazione in aula, nei laboratori di microbiologia, microscopia e chimica ed in sessioni formative con esperti dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Alessandria. La formazione verrà completata presso strutture del territorio.

Oltre alle classi di biennio del liceo scientifico opzione scienze applicate, del liceo scientifico opzione scienze applicate internazionale Cambridge e liceo sportivo, già a partire dal corrente anno scolastico, gli studenti delle classi terze integreranno lo studio di scienze naturali con approfondimenti di 'Biologia con curvatura biomedica'. La sperimentazione ministeriale avrà una durata triennale (per un totale di 150 ore): annualmente dunque si svolgeranno 20 ore con i docenti di scienze, 20 ore con medici indicati dagli ordini provinciali e 10 ore presso alcune strutture sanitarie. Il coordinatore scientifico del progetto sarà il dottore Corrado Rendo, mentre referente di Istituto sarà la professoressa Maria Grazia Gatti.